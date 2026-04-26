Israël se lance dans la course aux minerais critiques pour sécuriser ses intérêts stratégiques

Le gouvernement israélien a approuvé à l’unanimité une initiative visant à intégrer le pays dans la compétition mondiale pour les minerais critiques, à l’initiative du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar. L’objectif : sécuriser l’approvisionnement de ses industries et renforcer son positionnement dans un secteur devenu hautement stratégique.

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Dans le cadre de cette décision, une équipe interministérielle pilotée par le ministère des Affaires étrangères sera chargée d’élaborer, dans un délai de 120 jours, des recommandations concrètes. Ces mesures devront garantir l’accès aux ressources essentielles et permettre à Israël de devenir un «acteur significatif» dans ce domaine. Le ministère conduira également des négociations avec les États-Unis et d’autres partenaires internationaux afin de mettre en place des accords de coopération.

Cette orientation s’inscrit dans un contexte de concurrence mondiale accrue pour les minerais indispensables aux industries de pointe, notamment l’intelligence artificielle, l’électronique et les véhicules électriques. Les autorités israéliennes pointent les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement et la concentration du marché comme des risques majeurs, susceptibles d’être utilisés comme leviers géopolitiques.

Aujourd’hui, la Chine domine largement ce secteur, contrôlant, selon certaines estimations, près de 90 % du marché des terres rares. Une dépendance qui incite de nombreux pays à diversifier leurs sources et à renforcer leur autonomie stratégique.

Présent lors d’une conférence sur les minerais critiques organisée à Washington en février, Gideon Sa’ar a souligné la volonté d’Israël de travailler en étroite collaboration avec Washington afin de relever ce défi et de «créer de la valeur israélienne dans cet espace stratégique».

Avec cette initiative, Israël entend anticiper les enjeux économiques et géopolitiques de demain, en sécurisant des ressources devenues indispensables à son développement technologique et industriel.