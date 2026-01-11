Israël signe un nouveau contrat de plusieurs milliards avec l’Allemagne pour le système Arrow 3

La Industrie aérospatiale israélienne (IAI) a annoncé dimanche la signature d’un nouveau contrat d’environ 9,8 milliards de shekels (près de 3,1 milliards de dollars) avec le ministère israélien de la Défense, destiné à élargir l’acquisition par l’Allemagne du système de défense antimissile Arrow 3.

Ce nouvel accord s’inscrit dans la continuité du contrat stratégique conclu avec Berlin, dont le montant total dépasse désormais 20 milliards de shekels, ce qui en fait la plus importante transaction de défense jamais réalisée par Israël. L’annonce fait suite à la ratification, le 17 décembre 2025, de l’accord initial par le Parlement allemand.

Le système Arrow 3, conçu pour intercepter des missiles balistiques de longue portée, a démontré ses capacités opérationnelles lors de la guerre dite des « Épées de fer », renforçant l’attractivité de la technologie israélienne auprès de partenaires internationaux.

Le directeur général de l’IAI, Boaz Levy, a salué un accord qui reflète, selon lui, « une confiance profonde dans les capacités industrielles et technologiques d’Israël, ainsi que dans le partenariat stratégique entre les deux pays ». Il a souligné que la livraison d’un système éprouvé en conditions réelles, dans des délais stricts, contribuera de manière significative à la défense allemande face à l’évolution des menaces.

Développé par l’IAI en coopération avec l’Organisation de défense antimissile du ministère israélien de la Défense et l’Agence américaine de défense antimissile, Arrow 3 constitue un pilier central de la stratégie israélienne visant à accroître les exportations de défense.

Cette transaction renforce à la fois la position d’Israël comme acteur majeur du secteur antimissile mondial et la capacité industrielle de son complexe de défense, dans un contexte de demande croissante pour des systèmes de protection avancés en Europe.