Israël supprime tous les droits de douane sur les produits américains

Dans un communiqué conjoint publié par le bureau du Premier ministre, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie et de l'Industrie, Israël a annoncé la suppression de tous les droits de douane imposés jusqu'à présent sur les produits en provenance des États-Unis, son plus grand partenaire commercial.

Selon la directive du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du ministre des Finances Betsalel Smotrich et du ministre de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, cette mesure entrera en vigueur après l'approbation de la commission des finances et la signature du décret par le ministre de l'Économie.

Les États-Unis sont non seulement l'allié le plus proche d'Israël, mais aussi son partenaire commercial le plus important. En 2024, les exportations israéliennes de marchandises vers les États-Unis se sont élevées à 17,3 milliards de dollars, tandis que les exportations de services ont été estimées à 16,7 milliards de dollars. L'accord de libre-échange entre Israël et les États-Unis, datant de 1985, avait déjà permis d'exempter totalement de droits de douane la grande majorité (environ 99%) des produits importés des États-Unis. Par conséquent, cette nouvelle réduction des droits de douane ne concernera qu'un nombre très limité de produits, principalement dans la catégorie des importations alimentaires et agricoles américaines. Cette mesure vise à élargir l'accord commercial israélo-américain et à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays. Elle promet également aux consommateurs israéliens une possible réduction du coût de la vie grâce à l'expansion prévue des importations de produits alimentaires et agricoles américains, qui bénéficieront désormais d'un taux de droits de douane nul.

Réactions des dirigeants

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : "La suppression des droits de douane sur les marchandises américaines est une étape supplémentaire dans la politique que mes gouvernements mènent depuis une décennie pour ouvrir le marché à la concurrence, diversifier l'économie et réduire le coût de la vie. Outre les avantages économiques pour l'économie et les citoyens israéliens, cette initiative nous permettra de renforcer davantage l'alliance et les liens entre Israël et les États-Unis. Nous continuerons à travailler pour réduire les barrières et les droits de douane, et pour consolider nos relations spéciales avec les États-Unis." Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a ajouté : "L'administration actuelle représente une véritable opportunité de façonner un nouvel avenir économique stratégique pour nos pays, tout en renforçant le rôle central d'Israël en tant que partenaire économique. J'accorde une grande importance à l'approfondissement de la coopération économique, à la promotion de l'innovation et au renforcement des liens financiers et commerciaux entre nos pays, comme l'ont récemment déclaré les ministères des Finances américain et israélien. La réduction des taxes bénéficiera à l'État d'Israël et s'inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre le coût de la vie, tout en stimulant la concurrence dans le secteur alimentaire."

Enfin, le ministre de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, a souligné : "Nous continuons à renforcer l'économie israélienne et les liens stratégiques entre nos pays. La suppression des droits de douane sur les importations en provenance des États-Unis est une mesure complémentaire aux relations commerciales entre nos pays, qui partagent un accord commercial depuis de nombreuses années. Cela favorisera de nouvelles coopérations économiques à l'avenir et conduira à une réduction des produits importés. Nous continuerons à travailler ensemble pour ouvrir de nouveaux marchés et créer des opportunités économiques qui renforceront l'économie israélienne et le solide partenariat avec les États-Unis, tout en préservant la production locale."