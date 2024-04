Israël va augmenter le nombre de travailleurs étrangers dans le pays

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné l'instruction ce mercredi de soumettre à l'approbation du gouvernement la semaine prochaine une décision visant à augmenter le nombre de travailleurs étrangers en Israël. Cette mesure devrait entraîner une réduction des frais et des redevances que les employeurs paient pour autoriser l'emploi de travailleurs étrangers.

La décision "établira également un mécanisme d'ajustement en cas de chômage sévère dans l'économie qui affectera l'emploi des Israéliens". Il y a environ une semaine, il a été convenu que plus de 6 000 ouvriers indiens arriveraient sur des vols subventionnés en avril et mai.

Fin 2023, le Centre de contrôle civil a préparé un plan visant à remplacer les travailleurs palestiniens de Judée et Samarie par des travailleurs étrangers au cours de l'année 2024. Sa mise en œuvre est prévue pour être permanente, et pas seulement pour la période de guerre, afin d'éliminer la dépendance israélienne vis-à-vis des travailleurs palestiniens. Le plan comprend "l'importation" de travailleurs de plusieurs pays. 25 500 travailleurs devraient venir du Sri Lanka, 20 000 de Chine, 17 000 d'Inde, 13 000 de Thaïlande et 6 000 de Moldavie. Pour mettre en œuvre ce plan, des accords avec ces pays sont nécessaires.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes avec les Palestiniens et de préoccupations concernant la stabilité de l'emploi en Israël. Le gouvernement cherche à équilibrer les besoins en main-d'œuvre de l'économie israélienne tout en réduisant sa dépendance à l'égard des travailleurs palestiniens.

Les critiques affirment que cette mesure pourrait nuire aux perspectives d'emploi des Israéliens et exacerber les problèmes sociaux liés à une large population de travailleurs étrangers. Cependant, les défenseurs soutiennent qu'elle est nécessaire pour maintenir la croissance économique et assurer un approvisionnement stable en main-d'œuvre. La décision finale sera prise par le gouvernement israélien la semaine prochaine, et son impact sur le marché du travail et les relations avec les Palestiniens sera suivi de près.