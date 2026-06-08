Israël : Wizz Air suspend ses vols, les liaisons aériennes sous pression

L’escalade militaire entre Israël et l’Iran commence à affecter le trafic aérien. La compagnie hongroise à bas coût Wizz Air a annoncé la suspension de tous ses vols à destination et en provenance d’Israël pour les 8 et 9 juin, invoquant la détérioration de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué, la compagnie précise que la reprise des opérations est prévue à ce stade pour le 10 juin, sous réserve de l’évolution de la situation. « La sécurité des passagers et des équipages demeure notre priorité absolue », a-t-elle souligné.

Les perturbations ont déjà commencé à se faire sentir. Un vol Wizz Air reliant Varsovie à Tel-Aviv a été dérouté vers Larnaca, à Chypre. Les passagers ont été informés qu’ils pouvaient soit organiser eux-mêmes leur trajet vers Israël, soit retourner en Pologne avec la compagnie.

Malgré ces difficultés, aucune décision n’a pour l’instant été prise concernant une fermeture de l’espace aérien israélien ou une suspension des activités de l’aéroport Ben Gourion, qui continue de fonctionner normalement.

Face aux incertitudes, plusieurs compagnies israéliennes ont toutefois adapté leurs conditions commerciales. La compagnie El Al a annoncé des mesures d’assouplissement pour les passagers dont les vols sont prévus jusqu’au 13 juin inclus. Les voyageurs pourront obtenir un avoir pour un futur déplacement ou modifier leur réservation sans frais.

De son côté, Air Haïfa a confirmé le maintien de ses vols, tout en autorisant les passagers à annuler leur voyage et à recevoir un crédit valable pendant deux ans.

Alors que les échanges de frappes entre Israël et l’Iran se poursuivent, les compagnies aériennes restent en état d’alerte et surveillent de près l’évolution de la situation sécuritaire.