L'agence S&P maintient la note de crédit d'Israël, mais avec une perspective négative

L'agence de notation S&P a annoncé vendredi soir qu'elle maintenait la note de crédit d'Israël au niveau A, tout en conservant une perspective négative. Cette décision s'explique principalement par l'escalade sécuritaire dans la région.

"La reprise des opérations militaires israéliennes à Gaza et la poursuite des activités au Liban et en Syrie maintiennent les risques sécuritaires pour Israël à un niveau élevé", indique l'agence dans son communiqué. Malgré ces préoccupations, S&P prévoit une croissance de l'économie israélienne de 3,3% en 2025 et de 3,9% l'année suivante.

Récemment, les agences de notation Moody's et Fitch ont également décidé de ne pas abaisser la note de crédit d'Israël, tout en lui attachant une perspective négative - alors que cette note est déjà considérée comme relativement basse.

S&P avait été la deuxième agence à dégrader la note d'Israël en octobre dernier, la faisant passer de A+ à A. L'agence souligne que malgré les fondamentaux macroéconomiques solides d'Israël, "un conflit militaire prolongé ou plus intense pourrait nuire à ses performances économiques et fiscales, ainsi qu'à sa balance des paiements".

Cette évaluation intervient dans un contexte de tensions régionales persistantes, avec des combats qui se poursuivent à Gaza et des échanges de tirs réguliers à la frontière nord d'Israël avec le Liban, faisant peser une incertitude sur les perspectives économiques du pays.