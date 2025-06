L'économie israélienne peut tenir deux ans de guerre supplémentaire, selon l'économiste Jacques Bendelac

Articles recommandés -

L'économiste Jacques Bendelac, spécialiste de l'économie israélienne, a livré une analyse détaillée sur i24NEWS de la résistance économique du pays après 600 jours de conflit. Selon lui, Israël a développé depuis sa création "un modèle unique au monde" : une économie de guerre capable de fonctionner même en période de conflit prolongé.

Des réserves colossales pour tenir le choc

"La Banque d'Israël dispose aujourd'hui de 210 milliards de dollars", révèle Bendelac. Ces réserves, alimentées notamment par les revenus gaziers, permettraient théoriquement de "tenir 10 ans de guerre", même si ce scénario reste non souhaitable. L'économiste estime que le pays pourrait résister encore deux années supplémentaires "sans que l'économie soit totalement en ruine".

Une population qui paie le prix fort

Malgré cette capacité de résistance, l'expert nuance : "2024 a été l'année économique la plus mauvaise de l'économie israélienne depuis 40 ans". L'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation des impôts pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat. "C'est le consommateur qui va payer davantage", souligne-t-il, pointant l'appauvrissement des populations du nord et du sud, régions les plus touchées par le conflit.

Un ralentissement économique généralisé

L'agriculture et le tourisme, secteurs clés de l'économie, fonctionnent "très lentement depuis un an". Cette guerre "a touché principalement les plus pauvres de la société israélienne", créant un défi social majeur pour les autorités qui doivent indemniser "des milliers de personnes qui ont tout perdu".

L'espoir d'un rebond post-conflit

Bendelac reste optimiste sur l'après-guerre : "Aucune guerre n'est favorable à une économie", rappelle-t-il, estimant qu'un cessez-le-feu permettrait "un rebondissement de l'économie israélienne". Il salue d'ailleurs l'approche pragmatique de Donald Trump, qui "parle comme un homme d'affaires" et mise sur "l'argument économique" dans les négociations avec l'Iran.

L'économiste conclut en espérant que "l'économie reprenne le dessus sur la défense et sur le militaire", condition essentielle au retour de la prospérité pour tous les Israéliens.