L'économie israélienne résiste mais s'essouffle après 627 jours de guerre

Gilles Bellaïche, expert économique sur i24NEWS, dresse un bilan nuancé de l'économie israélienne après plus de 20 mois de conflit ininterrompu. Si l'État hébreu fait preuve d'une résilience remarquable, les fissures commencent à apparaître.

Un pays qui puise dans ses réserves

« Nous avons un trésor de guerre de 60 milliards de dollars », explique Bellaïche. Problème : Israël vient de « consommer 30 milliards de dollars de devises pour soutenir le shekel ». Cette saignée monumentale illustre l'ampleur des efforts déployés pour maintenir la stabilité monétaire. « On a sauvé le très court terme, mais il nous reste 30 milliards », avertit l'analyste.

L'inflation, nouveau défi quotidien

Les Israéliens vont subir une inflation qui pourrait grimper à « 5% », contre « 3% et quelques » actuellement. En cause : le triplement des assurances maritimes, la flambée des coûts de construction, d'énergie et de transport. Le baril de pétrole a déjà atteint 78 dollars, impactant directement le pouvoir d'achat.

La fuite des cerveaux inquiète

Phénomène préoccupant : « 1 700 millionnaires ont quitté le sol israélien » depuis le 7 octobre. Plus grave encore, les investisseurs étrangers exigent de « transférer cette matière grise en Europe, aux États-Unis, en Chine » plutôt que de la maintenir en Israël. Des banques d'affaires ont déjà plié bagage.

Un optimisme prudent

Malgré ces défis, Bellaïche reste confiant : « Israël n'en est pas à son premier jeu de difficultés. C'est un pays extrêmement résilient. » Il mise sur la « capacité d'attirer à nouveau les investisseurs », rappelant qu'Israël demeure « la deuxième [nation] au niveau mondial » en matière d'innovation.

Les vraies conséquences économiques se feront sentir « dans les 6 mois » et surtout « en 2026 », prévient l'expert, appelant à la vigilance face à cette guerre d'usure économique.