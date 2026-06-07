La Banque d’Israël achète massivement des dollars pour soutenir le marché des changes

La Banque d’Israël a annoncé dimanche avoir acquis environ 801 millions de dollars au cours du mois de mai afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et de limiter les fortes fluctuations du taux de change.

Cette intervention intervient alors que le dollar poursuit sa baisse face au shekel. L’objectif de la banque centrale était de freiner la volatilité de la devise américaine, dont l’évolution influence directement le pouvoir d’achat des ménages, le coût des importations et la compétitivité des exportateurs israéliens.

Grâce à ces achats et à d’autres facteurs de marché, les réserves de change d’Israël ont atteint un niveau record de 238,7 milliards de dollars à la fin du mois de mai, soit une hausse de près de 3 milliards de dollars par rapport au mois précédent. Elles représentent désormais 37,2 % du produit intérieur brut du pays.

L’annonce a été favorablement accueillie par les investisseurs et a contribué à soutenir les principaux indices de la Bourse de Tel-Aviv, qui évoluaient en hausse dimanche.

Malgré cette intervention, le marché des changes est resté relativement stable. Le dollar s’échangeait toujours autour de 2,93 shekels, sans variation notable.

La Banque d’Israël a précisé que l’augmentation des réserves de change s’explique principalement par la revalorisation des actifs détenus en devises étrangères, qui a ajouté environ 2,7 milliards de dollars, ainsi que par les achats directs de devises effectués sur les marchés.

Une partie de cette hausse a toutefois été compensée par des opérations gouvernementales en devises étrangères, qui ont réduit les réserves d’environ 721 millions de dollars au cours du mois.

Cette intervention illustre la volonté de la banque centrale de préserver la stabilité financière dans un contexte marqué par la vigueur persistante du shekel et les incertitudes économiques régionales. 📈💵🇮🇱