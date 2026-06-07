La Banque d’Israël intervient pour freiner la flambée du shekel

La Banque d’Israël est intervenue sur le marché des changes pour la première fois depuis 2022, achetant 801 millions de dollars au mois de mai afin de freiner l’appréciation rapide du shekel.

Cette décision intervient alors que la monnaie israélienne a atteint son plus haut niveau face au dollar depuis 33 ans, suscitant de vives inquiétudes parmi les exportateurs et les entreprises de haute technologie.

Selon la banque centrale, cette intervention visait à garantir le « bon fonctionnement des marchés ».

Au cours de l’année écoulée, le shekel s’est apprécié d’environ 20 % face au dollar. Cette hausse réduit les revenus des exportateurs israéliens et pousse certaines entreprises à envisager des recrutements à l’étranger ou le transfert de centres de recherche et développement hors d’Israël.

« La Banque d’Israël montre désormais davantage de flexibilité pour freiner l’appréciation du shekel », estime Jonathan Katz, économiste en chef chez Leader Capital Markets.

Selon plusieurs observateurs, l’intervention aurait eu lieu à la fin du mois de mai, lorsque le dollar est brièvement tombé sous le seuil de 2,80 shekels.

Depuis, la monnaie israélienne a reculé d’environ 4,6 % face au billet vert, s’échangeant autour de 2,94 shekels pour un dollar.

Les industriels et les exportateurs reprochent depuis plusieurs mois au gouverneur de la Banque d’Israël, Amir Yaron, de ne pas agir suffisamment rapidement face à la force du shekel.

Pour Modi Shafrir, stratégiste en chef de la Banque Hapoalim, le principal danger concerne le secteur de la haute technologie, moteur essentiel de l’économie israélienne.

« Si le shekel fort pénalise les exportations, cela finira par affecter la croissance économique, l’emploi et les recettes fiscales », prévient-il.

Paradoxalement, la vigueur du shekel contribue également à contenir l’inflation en réduisant le coût des importations.

Le taux d’inflation annuel s’est établi à 1,9 % en avril, dans la fourchette cible fixée par le gouvernement entre 1 % et 3 %.

Fin mai, la Banque d’Israël a abaissé son taux directeur de 4 % à 3,75 %, sa deuxième baisse depuis le début de l’année.

Amir Yaron a récemment indiqué que de nouvelles réductions pourraient intervenir si les pressions inflationnistes continuaient de s’atténuer, notamment dans un contexte d’optimisme croissant autour d’un éventuel accord avec l’Iran et de baisse des prix mondiaux de l’énergie.