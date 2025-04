La CCIIF récompense trois entreprises israéliennes pour leur contribution aux échanges entre la France et Israël

La Chambre de Commerce et d'Industrie Israël France (CCIIF) a décerné son Trophée annuel à trois entreprises israéliennes s'étant distinguées par leur contribution exceptionnelle aux échanges économiques entre la France et Israël. Ces récompenses prennent une résonance particulière dans le contexte de guerre, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays connaissent des turbulences et que l'Etat hébreu est confronté à des campagnes de boycott au niveau mondial.

La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage de l'Ambassade de France, avec la participation du chargé d'affaires Mickaël Griffon, représentant diplomatique français en Israël. Julien Roitman, président de la CCIIF, a présidé cette soirée destinée à honorer l'excellence dans les partenariats commerciaux bilatéraux.

Les lauréats de cette édition 2025 reflètent la diversité et le dynamisme des relations économiques franco-israéliennes : Alpa Cosmetics Group a été récompensé pour son rôle majeur dans la distribution de marques françaises prestigieuses en Israël, notamment Chanel et Longchamp. L'entreprise est également partenaire du groupe allemand Beiersdorf pour les marques Nivea et Labello sur le marché israélien.

Hanita Lenses Ltd., entreprise issue du kibboutz Hanita et spécialisée dans la fabrication de lentilles intraoculaires, a été distinguée pour avoir approfondi sa présence sur le marché français en intégrant son distributeur local comme partenaire stratégique à part entière. Et enfin Quantum Machines, pionnier israélien dans le domaine de l'informatique quantique, a été salué pour ses collaborations scientifiques et technologiques avec plusieurs centres de recherche français et son partenariat prometteur avec la start-up française Alice & Bob.

Dans son allocution, Mickaël Griffon a souligné la résilience remarquable de l'économie israélienne dans le contexte actuel de conflit, ainsi que la confiance indéfectible de la France dans cette capacité d'adaptation. "Ces succès entrepreneuriaux démontrent que même en période d'adversité, les liens économiques entre nos deux pays continuent de se renforcer et de prospérer," a déclaré le diplomate français.

Cette cérémonie annuelle s'inscrit dans les efforts continus de la CCIIF pour promouvoir et développer les échanges commerciaux entre la France et Israël, deux pays aux écosystèmes d'innovation complémentaires.