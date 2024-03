La high-tech israélienne toujours prospère malgré la guerre

Six mois après le début de la guerre et alors qu'environ 15 % de sa main-d'œuvre était mobilisée dans l’armée, la high-tech israélienne est parvenue à maintenir sa prospérité économique, ont révélé des données publiées dimanche par Startup Nation Central. En effet, le montant total des transactions dans la high-tech israélienne a plus que doublé par rapport à la période d’avant le 7 octobre. 26 opérations d'acquisition et de fusion y ont été réalisées pour un montant total de 3,7 milliards de dollars, alors qu'au cours des six mois précédant la guerre, 25 opérations de ce type ont été réalisées, mais pour un montant de seulement 1,4 milliard de dollars.

Gili Yaari/Flash90

Une diminution a cependant été enregistrée dans le montant des levées de fonds consacrées aux startups, passant de 4,3 milliards de dollars au cours des six mois précédant la guerre, à 3,1 milliards depuis le 7 octobre. À noter que cette baisse s’inscrit dans la foulée du déclin du marché américain des startups. Ainsi, selon les spécialistes, il n’y a pas forcément de lien direct entre la guerre et la baisse des investissements.

Adam Shuldman/Flash90

L'investissement le plus important depuis le début de la guerre a été celui de la compagnie d'assurance Next Insurance, dans laquelle deux fonds de capital-risque étrangers ont investi environ 265 millions de dollars.

Les principaux secteurs en termes de nombre d'investissement sont les technologies de la santé, les solutions logicielles pour les organisations et les technologies de sécurité. Dans le secteur des fusions et des investissements, deux des transactions ont été très importantes, avec des montants d'achat d'environ un milliard de dollars. De plus, neuf transactions d'achat de plus de 100 millions de dollars ont été réalisées. Six d'entre eux concernaient le domaine des technologies de sécurité.