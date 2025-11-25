La marque Zara inaugure à Rehovot son plus grand magasin

La marque Zara a ouvert cette semaine à Rehovot son plus grand magasin en Israël, à l’issue d’un investissement de près de 50 millions de shekels et de vastes travaux de rénovation, a rapporté Channel 12. Installée dans le centre commercial Ofer Rehovot, la nouvelle boutique s’étend sur environ 3 900 m² et s’inscrit dans un concept architectural lancé dans plusieurs capitales européennes. Elle est présentée comme l’un des magasins les plus innovants du réseau, tant en Israël qu’à l’international.

L’espace, conçu comme une succession de “boutiques internes”, offre une expérience d’achat segmentée : un espace dédié aux chaussures, un autre aux bébés, un vaste univers enfants et une entrée indépendante pour la collection homme. Cette configuration permet de fluidifier la circulation et de transformer chaque rayon en véritable mini-magasin.

La superficie exceptionnelle du site permet également d’accueillir des collections exclusives produites en quantités limitées et présentes dans seulement quelques boutiques Zara dans le monde. Les collections y seront renouvelées chaque semaine, une première pour le marché israélien, qui obtient ainsi un accès direct aux pièces les plus pointues de la marque.

La technologie occupe une place centrale dans le nouveau magasin : caisses automatiques, bornes de localisation des produits, écrans tactiles pour vérifier les stocks et larges cabines d’essayage modernisées. Les services en ligne sont renforcés grâce à des points de retrait rapides intégrés au parcours client.

Cette ouverture intervient dans un contexte de forte concurrence avec l’essor du centre commercial BIG Fashion Glilot, qui bouleverse le marché et pousse les centres Ofer à se réinventer. Pour Ofer Rehovot, l’arrivée de ce magasin flagship constitue un jalon stratégique destiné à consolider sa position face aux futurs projets commerciaux de la région.