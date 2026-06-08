La reprise des hostilités entre Israël et l’Iran fait bondir les prix du pétrole et secoue les marchés

La reprise des échanges de frappes entre Israël et l’Iran a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, les cours du pétrole ont fortement progressé, les investisseurs redoutant une aggravation du conflit dans une région clé pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Le baril de Brent a ainsi gagné près de 4,8 % pour atteindre environ 97,5 dollars, tandis que le pétrole américain WTI a suivi la même tendance, s’échangeant autour de 94,8 dollars le baril. Cette hausse intervient alors que les tensions régionales alimentent les craintes de perturbations des exportations énergétiques du Moyen-Orient.

À la Bourse de Tel-Aviv, la réaction a été immédiate. L’indice Tel-Aviv 35 reculait d’environ 1,3 % en début de séance, tandis que le Tel-Aviv 125 abandonnait près de 1,5 %. Les marchés asiatiques ont également évolué dans le rouge. En Corée du Sud, l’indice principal a chuté de plusieurs points avant de réduire partiellement ses pertes. À Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 3,75 %, tandis que l’indice de référence taïwanais a cédé près de 3,5 %.

Cette nervosité des marchés fait suite à la reprise des tirs iraniens contre Israël dimanche soir, les premiers depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Téhéran avait auparavant menacé de répondre à une frappe israélienne menée dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Sur le plan diplomatique, le président américain Donald Trump a estimé qu’Israël avait déjà suffisamment réagi aux tirs iraniens. Selon ses déclarations à la presse américaine, il prévoyait de s’entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou afin de l’inciter à éviter une nouvelle escalade militaire contre l’Iran.

Malgré ces appels à la retenue, les opérations militaires se sont poursuivies durant la nuit. Selon les informations rapportées, l’armée israélienne a frappé l’aéroport international de Mehrabad à Téhéran, ainsi que des sites de lancement de missiles sol-sol et d’autres infrastructures. Dans la matinée, une installation pétrochimique iranienne a également été visée, illustrant la poursuite des affrontements malgré les efforts diplomatiques visant à rétablir le calme.