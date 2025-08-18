La Serbie conclut un contrat record de 1,63 milliard de dollars avec Elbit Systems

Articles recommandés -

La Serbie a signé un contrat majeur avec le groupe israélien Elbit Systems, d’une valeur de 1,63 milliard de dollars, pour équiper son armée d’un vaste éventail de systèmes d’armement de pointe. L’accord, l’un des plus importants jamais conclus par l’entreprise en Europe, vise à renforcer les capacités opérationnelles de Belgrade dans le cadre de la modernisation accélérée de ses forces armées.

Selon des sources de défense citées par le média économique Calcalist, le ministère serbe de la Défense entend améliorer significativement son potentiel militaire, dans un contexte régional marqué par les tensions et par la guerre en Ukraine, désormais dans sa quatrième année.

Le contrat porte notamment sur la fourniture de drones Hermes 900, l’appareil le plus imposant de la gamme Elbit, déjà utilisé par plusieurs armées dans le monde. Il inclut également des roquettes de précision longue portée, des systèmes de guerre électronique ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle destinées à optimiser la gestion des opérations sur le terrain.

Elbit Systems, contrôlée par l’homme d’affaires Mikey Federmann, avait annoncé la semaine dernière cet accord de plusieurs années à la Bourse de Tel-Aviv, sans révéler l’identité du pays acheteur, invoquant une clause de confidentialité demandée par le client. L’information a depuis été confirmée par des sources proches du dossier.

Interrogée, la société de défense israélienne a refusé de commenter les révélations.

Ce méga-contrat intervient alors qu’Elbit Systems a publié de solides résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025 : le chiffre d’affaires a atteint 1,97 milliard de dollars, en hausse de plus de 21 % par rapport à l’an dernier, et le bénéfice net a bondi de plus de 60 %.

Avec ce partenariat stratégique, la Serbie affirme sa volonté de rejoindre le cercle des armées européennes modernisées, en s’appuyant sur la technologie israélienne pour accroître sa puissance de dissuasion et sa capacité de réaction face aux menaces régionales.