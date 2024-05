La Turquie suspend tout commerce avec Israël (média)

La Turquie à arrêté jeudi toutes ses exportations et importations vers et depuis Israël, selon deux responsables turcs proches du dossier cités par Bloomberg. Après l'apparition d'informations en ce sens, le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de "rompre les accords en bloquant les ports pour les importations et les exportations israéliennes".

"C'est ainsi qu'un dictateur se comporte, sans tenir compte des intérêts du peuple et des hommes d'affaires turcs, et en ignorant les accords commerciaux internationaux", a écrit M. Katz sur X. Il dit avoir demandé au directeur général Yaakov Blitshtein de "s'engager immédiatement avec toutes les parties concernées au sein du gouvernement pour créer des alternatives pour le commerce avec la Turquie, en se concentrant sur la production locale et les importations en provenance d'autres pays". "Israël émergera avec une économie forte et audacieuse", promet M. Katz. "Nous gagnons et ils perdent." Israël et la Turquie ont conclu des accords de libre-échange au milieu des années 1990 qui sont aujourd'hui violés. Le mois dernier, la Turquie a annoncé des restrictions commerciales à l'exportation vers Israël de 54 produits, dont le ciment, l'acier, l'aluminium, les matériaux de construction en fer et les équipements, en réponse à la guerre dans la bande de Gaza.