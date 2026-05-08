Le cofondateur de WhatsApp fait un don record de 200 millions de dollars à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem

L’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem s’apprête à recevoir la plus importante donation jamais accordée à un établissement hospitalier en Israël. Selon plusieurs sources, Jan Koum, cofondateur de l’application WhatsApp, va offrir 200 millions de dollars afin de financer la construction d’une nouvelle tour d’hospitalisation dans la capitale israélienne.

Ce don historique doit permettre la création d’un vaste complexe médical comprenant des centaines de nouveaux lits, des services hospitaliers modernisés, des infrastructures technologiques avancées ainsi que de nouvelles unités de soins destinées à renforcer considérablement les capacités d’accueil de l’hôpital.

Les responsables du secteur de la santé en Israël qualifient déjà cette annonce de « moment historique », alors que les hôpitaux israéliens font face depuis plusieurs années à une surcharge chronique, à un manque de lits d’hospitalisation et à une demande croissante en services médicaux.

Né en Ukraine avant d’émigrer aux États-Unis, Jan Koum est devenu l’une des figures les plus influentes de la tech mondiale après avoir cofondé WhatsApp, rachetée en 2014 par Facebook pour près de 19 milliards de dollars. Il est également connu pour ses engagements philanthropiques dans plusieurs projets liés au monde juif et à Israël.

Selon les informations publiées, la future tour hospitalière devrait profondément transformer le visage de Shaare Zedek au cours des prochaines décennies et renforcer le statut de Jérusalem comme pôle médical majeur du pays.

Jusqu’à présent, l’une des plus importantes donations accordées au système hospitalier israélien était celle de la famille Harelap, qui avait offert environ 180 millions de dollars à un hôpital du groupe Clalit pour financer son expansion.

Des responsables impliqués dans le projet affirment que cette nouvelle infrastructure représentera une « avancée majeure » pour le système de santé israélien dans son ensemble. Le chantier doit être supervisé par la société Margolin Engineering and Consulting.