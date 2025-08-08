Le fonds souverain norvégien prépare des mesures sur ses investissements en Israël, sans retrait total

Articles recommandés -

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde avec près de 2 000 milliards de dollars d’actifs, annoncera la semaine prochaine de nouvelles mesures concernant ses investissements en Israël, a indiqué mardi le ministre des Finances Jens Stoltenberg. Ce dernier a toutefois écarté l’idée d’un désengagement global, précisant qu’"un retrait total reviendrait à se défaire de ces actifs uniquement parce qu’ils sont israéliens".

Le gouvernement a lancé en urgence un examen éthique des placements du fonds, dans le contexte de la guerre à Gaza et des actions d’Israël en Judée-Samarie. Cette révision fait suite à des révélations de la presse locale selon lesquelles le fonds avait acquis des parts dans Bet Shemesh Engines Ltd, un fabricant israélien de moteurs d’avion assurant la maintenance d’appareils militaires, dont des chasseurs, pour l’armée israélienne. Cette découverte a déclenché un débat politique à quelques semaines des élections législatives prévues le 8 septembre.

Mercredi, le comité d’éthique du fonds a reconnu qu’il aurait dû examiner plus tôt ce dossier en vue d’un éventuel désengagement. Bet Shemesh n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon ses propres données, le fonds détenait fin 2024 des participations dans 65 entreprises israéliennes, pour une valeur totale d’environ 1,95 milliard de dollars. Il a recours à trois gestionnaires de fonds locaux pour une partie de ses placements dans le pays. Au cours de l’année écoulée, il a déjà cédé ses parts dans une société énergétique et un groupe de télécommunications israéliens, et le comité d’éthique examine actuellement la pertinence d’un retrait de cinq banques.

Malgré ces annonces, plusieurs organisations pro-palestiniennes et mouvements opposés à la politique israélienne estiment ces mesures insuffisantes et réclament un désinvestissement complet de toutes les entreprises ayant des activités en Judée-Samarie. En juin, le Parlement norvégien a rejeté une proposition en ce sens.

Jens Stoltenberg a indiqué avoir rencontré à deux reprises, en trois jours, les responsables du fonds pour accélérer les décisions sur les dossiers les plus urgents. "Certaines mesures peuvent prendre du temps, mais ce qui peut être traité rapidement doit l’être", a-t-il insisté, sans détailler la nature exacte des actions à venir.

Le fonds, qui possède des parts dans 8 700 entreprises à travers le monde, est régulièrement scruté pour la compatibilité de ses investissements avec les lignes directrices éthiques fixées par le Parlement norvégien.