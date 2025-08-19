Le gouvernement israélien approuve des coupes budgétaires de 1,7 milliard de shekels pour financer la guerre

Articles recommandés -

Le gouvernement israélien doit approuver mardi un plan de réductions budgétaires d'1,7 milliard de shekels (environ 430 millions d'euros) destiné à couvrir les coûts de la guerre avec l'Iran. Selon des documents obtenus par i24NEWS, ces coupes toucheront plusieurs ministères clés.

Répartition des coupes budgétaires

Le secteur des transports subira la réduction la plus importante avec 68 millions de shekels amputés des investissements en développement. L'éducation perdra 37 millions de shekels, le secteur social 26 millions, et la santé 22 millions.

Le plan prévoit également une réduction transversale de 3,35% du budget de base de tous les ministères à partir de 2026. Les augmentations salariales prévues pour l'éducation orthodoxe seront drastiquement réduites, passant de 590 millions à 481 millions de shekels.

Les accords de coalition n'échappent pas aux restrictions : leur enveloppe diminuera de 5 milliards à 4,4 milliards de shekels, avec une baisse de 2,25% sur chaque poste budgétaire.

Augmentation parallèle des dépenses militaires

Paradoxalement, les ministres approuveront simultanément une hausse de 31 milliards de shekels du budget de la défense. Cette décision entraînera une augmentation du déficit public de 4,9% à 5,2% du PIB.

Ces fonds serviront aux besoins civils liés au conflit avec l'Iran : indemnisation des entreprises, installation de systèmes de protection, compensation des dégâts aux autorités locales, et adaptations du système de santé à l'état d'urgence.

Opposition orthodoxe menaçante

L'adoption du budget à la Knesset s'annonce périlleuse en raison de la colère des partis orthodoxes contre l'arrestation de jeunes religieux réfractaires au service militaire. Le député Moshe Gafni a déclaré en privé : "Il est inacceptable d'arrêter des étudiants de yeshiva issus des communautés séfarades pendant que nous votons en faveur du budget. Notre faction s'opposera au budget soumis à la Knesset."

Si les partis orthodoxes votent contre, le budget pourrait être rejeté, plongeant le gouvernement dans une crise politique majeure au moment où le pays fait face à des défis sécuritaires considérables.