Le marché du travail israélien en pleine mutation : les travailleurs étrangers remplacent la main-d'œuvre palestinienne

Après plus de deux années de guerre, le marché du travail israélien connaît une transformation profonde, conséquence directe des choix sécuritaires et politiques opérés depuis octobre 2023. L’un des changements les plus marquants concerne la quasi-disparition des travailleurs palestiniens en Israël, remplacés progressivement par une main-d’œuvre étrangère en forte augmentation.

Avant la guerre, environ 100 000 Palestiniens, principalement originaires de Judée-Samarie et, dans une moindre mesure, de Gaza, travaillaient légalement en Israël, notamment dans la construction et l’agriculture. Depuis le début du conflit déclenché par l’attaque terroriste du Hamas, leur nombre a chuté drastiquement pour atteindre environ 8 000 personnes, en raison de restrictions sécuritaires renforcées et de tensions politiques persistantes.

Pour compenser cette pénurie, les autorités israéliennes ont accéléré l’importation de travailleurs étrangers. Selon les données publiées récemment par l’Autorité de la population et de l’immigration, près de 61 000 nouveaux permis de travail ont été délivrés en 2025, portant le nombre total de travailleurs étrangers à plus de 227 000. Ces derniers ne se limitent plus aux secteurs traditionnels comme l’agriculture et le bâtiment, mais occupent désormais des postes dans les services, le commerce, l’aide à la personne et la rénovation, des emplois autrefois occupés par des Palestiniens.

Cette évolution répond aussi à une réalité structurelle : de nombreux Israéliens rechignent à occuper des emplois peu rémunérés, dans un contexte de coût de la vie élevé. En mai 2024, le gouvernement a relevé le quota de travailleurs étrangers à 3,3 % de la population, même si un déficit estimé à 100 000 travailleurs demeure.

Si le taux de chômage reste faible, 2,9 % selon la Banque d’Israël, des experts alertent sur les conséquences à moyen terme. Dror Litvak, directeur général de ManpowerGroup Israël, parle d’un "changement structurel" du marché du travail, avertissant que cette dynamique pourrait à terme accroître le chômage parmi les Israéliens et dégrader les standards sociaux. Il souligne également des conditions de vie parfois alarmantes pour certains travailleurs étrangers.

Parallèlement, la marginalisation durable des travailleurs palestiniens représente un choc économique et social majeur pour les familles concernées et pour l’économie palestinienne dans son ensemble. Plusieurs ONG israéliennes dénoncent une politique aux lourdes conséquences humanitaires, tandis que le gouvernement maintient sa ligne, invoquant des impératifs de sécurité face aux organisations terroristes palestiniennes.