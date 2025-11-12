Le Maroc, premier pays musulman à rouvrir ses vols vers Israël depuis le 7 octobre

C’est une reprise hautement symbolique. Pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, le Maroc autorise de nouveau les vols directs en provenance d’Israël. Dès ce jeudi, les compagnies aériennes israéliennes pourront rouvrir la ligne Tel-Aviv–Casablanca, suspendue depuis le déclenchement de la guerre.

Cette décision marque un geste fort de Rabat, devenu ainsi le premier pays musulman à rouvrir ses liaisons aériennes avec Israël après le conflit. Selon la chaîne N12, cette reprise a été rendue possible après plusieurs semaines de discussions entre la ministre israélienne des Transports Miri Regev et son homologue marocain. Les autorités de l’aviation civile des deux pays ont donné leur feu vert conjoint.

Les vols directs entre Israël et le Maroc — notamment vers Marrakech et Casablanca — avaient connu un succès considérable avant leur suspension, avec des taux de remplissage très élevés. Ce rétablissement intervient alors que les liens diplomatiques et sécuritaires entre les deux États, signataires des accords d’Abraham, connaissent un renouveau discret depuis la fin des combats à Gaza.

Selon plusieurs sources gouvernementales, Rabat et Jérusalem souhaitent relancer la coopération dans les domaines du tourisme, du transport et de la sécurité, en évitant toutefois les démonstrations politiques trop visibles.