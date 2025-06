Le shekel bondit, les marchés israéliens optimistes malgré l'escalade avec l'Iran

Articles recommandés -

Le shekel israélien a enregistré lundi sa meilleure performance depuis octobre 2023, tandis que les actions et obligations progressaient fortement, les investisseurs anticipant un nouveau statu quo régional favorable.

Le shekel au plus haut depuis 20 mois

La devise israélienne s'est échangée à 3,50 pour un dollar à 16h42 GMT, soit un gain de 3,6% sur la journée - sa meilleure performance depuis le 9 octobre 2023, quand la banque centrale était massivement intervenue pour soutenir la monnaie après l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Le shekel avait bondi jusqu'à 4,6% plus tôt dans la séance, interrompant une série de quatre jours de baisse et récupérant les lourdes pertes subies la semaine dernière lors de l'intensification des rumeurs d'attaque israélienne contre l'Iran. Israël a lancé vendredi sa plus importante frappe militaire jamais menée contre son ennemi de longue date.

Les bourses suivent le mouvement

Les principaux indices boursiers israéliens ont également progressé, l'indice élargi Tel Aviv 125 (TA125) clôturant en hausse de 2,6% et prolongeant les gains d'environ 0,5% de dimanche. Cette progression fait suite à un week-end de frappes israéliennes massives contre les installations nucléaires iraniennes, les usines de missiles balistiques et les commandants militaires, qui ont provoqué des représailles iraniennes contre Israël.

"La réaction des marchés locaux reflète peut-être l'évaluation que dans certains scénarios, cette guerre pourrait être un catalyseur pour un nouveau statu quo dans la région", analyse Victor Bahar, économiste en chef de la Bank Hapoalim.

Cette euphorie financière traduit l'espoir des investisseurs qu'un affrontement décisif puisse déboucher sur une stabilisation durable du Moyen-Orient.