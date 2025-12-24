Les dirigeants d'El Al risquent de lourdes amendes en raison des prix excessifs pratiqués pendant la guerre

L'Autorité israélienne de la concurrence a achevé son enquête visant à déterminer si la compagnie aérienne El Al a profité de la guerre pour augmenter ses prix de manière excessive. i24NEWS a appris mercredi que la possibilité d'infliger des amendes aux cadres dirigeants de l'entreprise est actuellement à l'étude.

En plus de sanctions personnelles, des amendes de plusieurs dizaines de millions de shekels pourraient être imposées à la compagnie elle-même. Depuis le déclenchement de la guerre et le début du monopole d'El Al en raison du retrait de la plupart des compagnies aériennes étrangères, l'Autorité de la concurrence a mené une enquête économique et juridique pour vérifier si l'entreprise avait augmenté ses tarifs de façon abusive, exploitant la situation aux dépens des consommateurs.

Les conclusions de cette enquête, qui arrivent au bout de deux ans, devraient révéler l'exploitation cynique pratiquée par El Al et entraîner des procédures d'application administratives contre la compagnie ainsi que contre ses hauts responsables. Le montant de l'amende sera calculé en fonction du flux de trésorerie de l'entreprise et pourrait atteindre le plafond maximal que peut imposer l'Autorité de la concurrence, soit plusieurs dizaines de millions de shekels.

La polémique sur les prix des billets d'avion, qui ont bondi de plusieurs dizaines de pourcents pendant la guerre, a suscité de vives critiques publiques et conduit à un recours collectif déposé en juin dernier contre la compagnie aérienne, l'accusant "d'avoir exploité une tragédie nationale sans précédent pour générer d'énormes profits sur le dos de ses clients".

La plainte affirmait qu'"extorquer le prix d'un service essentiel et irremplaçable en temps d'urgence par un monopole, dans le but de remplir les poches du monopole, de ses employés et actionnaires avec des milliards de shekels, alors que des milliers de citoyens et soldats israéliens sont tués et tombent, est une action vile, inadmissible, illégale, injuste et immorale".

Les données révèlent qu'en 2024, El Al a enregistré un bénéfice net d'environ 554 millions de dollars, voire 771 millions après neutralisation des subventions spéciales et charges fiscales comptables, un bond sans précédent par rapport aux 113 millions de dollars de 2023.