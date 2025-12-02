Les startups israéliennes lèvent 1,4 milliard de dollars en novembre, un record inédit depuis des années

Le dynamisme de la high-tech israélienne ne se dément pas. Selon des données compilées par Globes, les startups du pays ont levé 1,4 milliard de dollars (1,2 milliards d'euros) au cours du seul mois de novembre 2025, leur meilleure performance mensuelle depuis plusieurs années. Un montant qui pourrait même être sous-estimé, nombre d’entreprises évoluant encore en mode furtif et ne rendant pas publics leurs tours de table.

Cette accélération confirme une tendance déjà observée depuis le début de l’année. D’après IVC-LeumiTech, les sociétés technologiques privées israéliennes ont levé 9,08 milliards de dollars depuis janvier 2025. À titre de comparaison, elles avaient récolté 9,58 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2024, un bond de 38 % par rapport à 2023, après un net ralentissement post-covid. Le secteur reste toutefois loin de l’année record 2021, marquée par 25,6 milliards de dollars d’investissements.

Parmi les levées les plus marquantes de novembre figure le tour de table spectaculaire d’Armis, spécialiste de la cybersécurité, qui a réuni 435 millions de dollars. Trois autres entreprises ont franchi la barre des 100 millions : Majestic Labs, qui développe des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle, Wonderful, active dans les agents d’IA, et Heven, startup spécialisée dans les drones.

Le secteur de la cybersécurité continue de dominer les financements. Guardio, qui cible la protection des consommateurs, a levé 80 millions de dollars. Sweet Security et Tenza, deux acteurs positionnés sur la cybersécurité dopée à l’IA, ont pour leur part récolté 75 millions chacun.

Ce regain d’intérêt des investisseurs s’explique, selon les analystes, par la résilience de l’écosystème israélien, sa forte spécialisation dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité, ainsi que par le retour d’un climat international plus favorable aux technologies émergentes. Reste à savoir si cette dynamique pourra se maintenir en 2026, alors que le secteur demeure exposé aux incertitudes géopolitiques régionales et aux cycles fluctuants du capital-risque mondial.