Lockheed Martin prolonge son partenariat stratégique avec Israël jusqu'en 2029

Lockheed Martin et Israël viennent de sceller la prolongation de leur accord de coopération industrielle lors d'une cérémonie officielle réunissant le ministre de l'Économie Nir Barkat, Frank St. John, directeur des opérations mondiales du groupe américain, Tal Gal-Or, directrice générale de Lockheed Martin Israël, ainsi que plusieurs hauts responsables de l'administration économique israélienne.

La relation entre le géant américain et l'État hébreu remonte à 2005. Depuis cette date, Lockheed Martin a injecté plus de 4 milliards de dollars dans les industries locales, tirant parti du dynamisme technologique israélien. Un accord quinquennal conclu en 2020 avait déjà élargi le champ des collaborations, permettant au groupe d'investir plus de 470 millions de dollars dans divers projets, entreprises et programmes israéliens. La prolongation signée étend désormais la validité de cet accord jusqu'à fin 2029.

Le nouvel accord prévoit une disposition centrale : Lockheed Martin s'engage à réinvestir en Israël au moins 35 % de la valeur de chaque nouveau contrat signé. Ce mécanisme a jusqu'ici accompagné plusieurs programmes d'envergure, notamment les avions de combat F-16I et de transport C-130J, les hélicoptères Black Hawk, Yasur et CH-53K, ainsi que diverses initiatives industrielles de haute technologie. L'objectif affiché : maintenir un cercle vertueux d'investissements, faciliter le transfert de savoir-faire et développer la base industrielle israélienne.

Pour Nir Barkat, cet accord « consolide la capacité d'innovation du pays ». « La prolongation de la coopération avec Lockheed Martin est un vote de confiance clair dans notre industrie et dans notre créativité », a déclaré le ministre. « Ce partenariat renforce la sécurité d'Israël, crée de nouveaux moteurs de croissance et ouvre des opportunités majeures pour l'industrie locale. Nous continuerons d'attirer des partenaires stratégiques et de générer des milliers d'emplois de qualité dans tout le pays. »

Du côté américain, Frank St. John a souligné la dimension stratégique de la collaboration : « Cette prolongation renforce notre rôle de partenaire de long terme d'Israël. Elle nous permet d'élargir notre présence industrielle, de collaborer plus étroitement avec des entreprises israéliennes de premier plan et de développer des initiatives STEM essentielles pour les capacités de défense de demain. Nous sommes fiers de contribuer à la sécurité et à la prospérité d'Israël tout en apportant une valeur économique durable. »