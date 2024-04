McDonald’s va racheter tous les restaurants franchisés d’Israël

McDonald's a conclu un accord pour racheter le groupe Alonyal, propriétaire en Israël de 225 restaurants franchisés, qui emploient plus de 5 000 personnes, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

La chaîne américaine de restauration rapide fait l'objet de boycotts et de protestations depuis que le groupe Alonyal a annoncé, peu après l'attaque du 7 octobre par le groupe terroriste palestinien Hamas, qu'elle offrirait des repas gratuits à l'armée israélienne. McDonald's est une chaîne mondiale, mais ses franchises sont souvent détenues localement et fonctionnent de manière autonome.

Son PDG, Chris Kempczinski, a déclaré en janvier que le conflit entre Israël et le Hamas avait eu un "impact significatif" sur plusieurs marchés du Moyen-Orient et sur certains marchés extérieurs à la région. "McDonald's reste engagé sur le marché israélien et s'efforce de garantir une expérience positive pour les employés et les clients sur ce marché à l'avenir", a déclaré jeudi Jo Sempels, président du développement international des marchés sous licence. "Après la finalisation de la transaction dans les mois à venir, McDonald's possédera les restaurants et les opérations d'Alonyal tout en conservant ses employés", a déclaré Omri Padan, PDG et propriétaire d'Alonyal. Les entreprises n'ont pas divulgué les termes de la transaction.

Une autre grande chaîne occidentale de restauration rapide, Starbucks, a également fait l'objet de campagnes de boycott en raison de sa position jugée pro-israélienne et de ses liens financiers présumés avec Israël.