Moody's maintient la note de crédit d'Israël malgré le cessez-le-feu à Gaza

L'agence de notation Moody's a annoncé vendredi que la note de crédit d'Israël et sa perspective négative restaient inchangées, malgré l'arrêt des hostilités à Gaza. L'agence a signalé qu'elle ne se précipiterait pas pour relever la notation du pays.

Dans son communiqué, Moody's reconnaît que "l'accord réduit les risques à court terme pour l'économie israélienne et les dépenses publiques, qui auraient pu être affectées par un conflit prolongé". L'agence souligne également que "l'accord diminue les risques à long terme pour le Moyen-Orient d'une escalade impliquant l'Iran, ainsi que l'impact de la propagation du conflit sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en raison des perturbations de la navigation en mer Rouge".

Toutefois, Moody's insiste sur le fait que les termes de l'accord restent limités dans leur portée et leur durée, puisque seule la première phase a été convenue. L'agence estime que "des contacts supplémentaires seront nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et réduire durablement les tensions géopolitiques dans la région".

Le commissaire aux comptes du ministère des Finances, Yali Rotenberg, a réagi à cette annonce en déclarant : "L'agence de notation Moody's indique dans son communiqué qu'il s'agit d'une étape positive pour la note de crédit de l'État d'Israël, tout en mentionnant les risques liés à la mise en œuvre des phases suivantes de l'accord. Les marchés financiers n'attendent pas et valorisent déjà leur confiance dans l'économie israélienne et la solidité budgétaire de l'État".

Rotenberg a conclu en affirmant : "Nous attendons des agences de notation qu'elles accordent une juste reconnaissance dans leurs évaluations aux développements et changements significatifs dans la région, ainsi qu'à la résilience de l'économie israélienne".

Cette décision de Moody's intervient alors que les marchés financiers semblent déjà intégrer positivement l'évolution de la situation sécuritaire, créant un décalage entre l'optimisme des investisseurs et la prudence maintenue par l'agence de notation.