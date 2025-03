Moody's met en garde contre les "risques politiques très élevés" d'Israël

L'agence de notation Moody's Investors Service a alerté sur les "risques politiques très élevés qui ont affaibli la force économique et fiscale d'Israël" dans une mise à jour régulière de la notation de crédit du pays.

"L'incertitude concernant les perspectives de sécurité et de croissance économique à long terme d'Israël est beaucoup plus élevée qu'habituellement, avec des risques particulièrement pertinents pour le secteur high-tech, étant donné son rôle important comme moteur de la croissance économique et contributeur significatif aux recettes fiscales du gouvernement", indique Moody's dans son rapport. "De tels développements négatifs auraient des implications potentiellement graves pour les finances publiques et pourraient marquer une nouvelle érosion de la qualité institutionnelle."

L'agence de notation avait abaissé l'année dernière la note de crédit d'Israël de deux crans, à Baa1, en raison des risques géopolitiques et politiques internes élevés auxquels le pays est confronté, tout en maintenant une perspective négative.

Dans cette mise à jour, Moody's précise que la perspective négative reflète l'opinion de l'agence selon laquelle des "risques baissiers" persistent sur la note de crédit d'Israël.

Parmi les défis affectant le profil de crédit d'Israël, l'agence cite "une exposition très élevée aux risques géopolitiques, un système politique polarisé qui pèse sur la gouvernance et l'efficacité des politiques, [et] la participation au marché du travail des minorités religieuses, entraînant de fortes inégalités de revenus et des tensions sociales accrues." Moody's souligne que le profil de crédit d'Israël "reste soutenu par une résilience économique historiquement forte face aux chocs, des niveaux de richesse élevés qui fournissent une certaine capacité d'absorption des chocs, une position externe solide et l'accès continu du gouvernement aux marchés." "Nous pourrions stabiliser les perspectives s'il existe des signes clairs d'apaisement durable des conflits militaires, permettant aux institutions israéliennes de formuler des politiques qui soutiennent la reprise de l'économie et des finances publiques, et restaurent la sécurité tout en gérant un large éventail de priorités politiques", conclut Moody's.