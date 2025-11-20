Norwegian Air rouvre la ligne Copenhague–Tel Aviv dès le 1er avril

La compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle a annoncé la reprise de sa liaison entre Copenhague et Tel-Aviv à partir du 1er avril prochain. Deux vols hebdomadaires seront opérés, les mercredis et samedis, marquant le retour d’un transporteur qui avait quitté Israël dès les premières heures de la guerre à Gaza. Trois jours seulement après les attaques du 7 octobre, la compagnie avait suspendu tous ses vols vers Tel Aviv « jusqu’à nouvel ordre », une suspension prolongée à plusieurs reprises avant la décision officielle de reprise publiée ce jeudi.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de retour progressif de compagnies aériennes à l’aéroport Ben Gourion, alors que le secteur commence à retrouver une partie de son activité. Selon plusieurs sources du secteur, les discussions se multiplient également concernant l’installation d’une base opérationnelle de Wizz Air en Israël, un projet qui pourrait transformer l’offre low-cost vers et depuis Tel-Aviv.

Norwegian met en avant un calendrier favorable, la reprise intervenant juste avant la saison printanière, période où Copenhague attire particulièrement les touristes grâce à ses marchés, son ambiance hivernale prolongée et ses paysages emblématiques. La compagnie n’exclut pas d’étendre ultérieurement la fréquence des vols ou d’ajouter de nouvelles destinations en fonction de la demande.

Parallèlement, les négociations entre Wizz Air et le ministère israélien des Transports avancent. La direction de la compagnie hongroise a rencontré récemment de hauts responsables à Budapest, et une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours. Le PDG de Wizz Air est par ailleurs attendu en Israël sous peu pour poursuivre les échanges. Parmi les scénarios envisageables : l’ouverture de vols directs supplémentaires vers les Balkans, la Géorgie, les Émirats arabes unis, voire à terme des liaisons directes vers l’Inde et la Thaïlande.