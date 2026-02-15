Nouveau bras de fer dans la coalition : le décret TVA de Smotrich divise

Nouvelle zone de turbulences au sein de la coalition gouvernementale. La Knesset doit examiner cette semaine les modalités du décret relevant le seuil d’exonération de TVA sur les achats en ligne effectués à l’étranger. À l’initiative du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, le plafond est passé de 75 à 150 dollars.

Entré en vigueur en décembre dernier, le texte fait néanmoins l’objet d’un vote en séance plénière – une procédure inhabituelle décidée à l’unanimité par les membres de la commission des finances. Ce choix pourrait exposer le ministre à un revers politique, plusieurs députés du Likoud ayant exprimé leur opposition à la mesure.

Parmi eux, le député Eli Dellal a estimé que le ministre des Finances semblait « avoir accepté la défaite » sur ce dossier pour se concentrer désormais sur la réforme du secteur laitier. Le ministre de l’Économie, Nir Barkat, s’est lui aussi positionné contre le relèvement du plafond, allant jusqu’à participer à une audition de la commission afin de faire entendre ses réserves.

Selon des informations, l’opposition pourrait également voter contre le décret si elle estime que le Likoud cherche à contourner l’autorité du ministre des Finances. Une source parlementaire évoque un climat de défiance croissant autour de la gestion des dossiers économiques.

Ces dissensions dépassent les clivages traditionnels et illustrent les tensions persistantes au sein de la majorité. La semaine dernière, le député Sasson Guetta a même appelé à interdire le Forum Kohelet en raison de son soutien à la réforme laitière. Le centre de réflexion a répliqué sur le réseau X en affirmant que « s’opposer à la liberté économique revient à s’opposer à la liberté tout court ».

Parallèlement, Betsalel Smotrich peine à rallier un consensus autour de la réforme du marché laitier. Il se heurte notamment aux réticences du ministre de l’Agriculture, Avi Dichter. Des équipes issues des ministères de l’Économie, des Finances et de l’Agriculture planchent sur un compromis, mais à ce stade, les discussions semblent dans l’impasse.