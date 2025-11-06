Nouveau cap dans les tensions entre Magnum et Ben & Jerry's alimentées par le conflit à Gaza

Le conflit de longue date entre le géant des glaces Magnum Ice Cream Company et sa filiale Ben & Jerry's a franchi un nouveau cap. Dans un document déposé auprès de la SEC et rendu public, Magnum a annoncé que la présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry's « ne répond plus aux critères » requis pour siéger, citant des enquêtes internes menées par des conseillers externes.

Bien que le document n'ait pas nommé directement la personne visée, il s'agit d'Anuradha Mittal, fondatrice et directrice exécutive du Oakland Institute, et figure centrale de la ligne politique de la marque de crèmes glacées.

Magnum Ice Cream, en pleine scission d'Unilever pour une introduction en bourse à Amsterdam prévue le 8 décembre, n'a fourni aucun détail sur la nature des critères non remplis par la présidente. Le groupe, qui comprend également les marques Wall's et Cornetto, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Anuradha Mittal est restée injoignable dans l'immédiat.

Cette décision intervient alors que les tensions entre Ben & Jerry's et sa maison mère, Unilever (et bientôt Magnum), s'intensifient. L'histoire houleuse remonte à 2021.

Le désaccord a éclaté au grand jour en 2021, lorsque la marque basée dans le Vermont a annoncé l'arrêt de ses ventes dans les territoires contestés de Judée-Samarie.

À l'époque, la présidente du conseil, Anuradha Mittal, avait défendu fermement cette position, réfutant toute accusation d'antisémitisme. « Je suis fière que Ben & Jerry's ait pris position en mettant fin à la vente de sa crème glacée dans le territoire palestinien occupé », avait-elle alors écrit.

Plus tard la même année, Mittal avait été désignée « Antisémite de l'année » par l'organisme de surveillance StopAntisemitism, qui la citait comme la principale force motrice derrière la décision de boycott.

Le conflit s'est encore aggravé. En janvier de cette année, Ben & Jerry's a intenté une action en justice contre Unilever, l'accusant de tentatives de faire taire sa position sur Gaza et ses critiques passées du président Donald Trump. En mai, le conseil d'administration de Ben & Jerry's a publiquement qualifié le conflit en cours à Gaza de « génocide », un terme extrêmement rare dans le lexique public d'une marque commerciale majeure aux États-Unis.

L'annonce de l'inaptitude de la présidente survient alors que la nouvelle entité, The Magnum Ice Cream Company (TMICC), s'apprête à faire son entrée en bourse le 8 décembre. Cette scission mettra Ben & Jerry's en pourcentage plus important au sein du portefeuille de Magnum, une situation qui, selon les cofondateurs, pourrait intensifier les conflits d'entreprise autour de la marque.