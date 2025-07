Palo Alto Networks en négociations pour racheter l’israélien CyberArk pour plus de 20 milliards de dollars

Articles recommandés -

Le géant américain de la cybersécurité Palo Alto Networks, serait sur le point de réaliser la plus grande acquisition de son histoire. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise est en discussions avancées pour racheter la société israélienne CyberArk Software dans un accord estimé à plus de 20 milliards de dollars. L’annonce pourrait intervenir dans les prochains jours, même si aucune des deux sociétés n’a encore confirmé publiquement.

Ce rachat marquerait l’un des plus grands deals technologiques de 2025 et s’inscrirait dans la stratégie de Palo Alto de devenir le supermarché mondial de la cybersécurité. Déjà deuxième acteur du secteur derrière Microsoft, la société américaine a bâti son empire à coup de rachats stratégiques, notamment en Israël, dans les domaines de la sécurité cloud, des navigateurs d’entreprise (avec Talon Cyber Security) et des bases de données (Dig Security).

Mais un maillon manquait encore à son offre : la gestion des identités et des accès, un élément clé dans la prévention des attaques par rançongiciels. En mettant la main sur CyberArk, leader mondial de ce segment, Palo Alto comblerait cette lacune et renforcerait sa position face à des concurrents de taille comme Google (qui a récemment acquis Wiz) ou CrowdStrike.

Fondée il y a plus de vingt ans, CyberArk s’est imposée comme une référence dans la protection des identités numériques, multipliant les acquisitions – quinze au total – dont celle du rival Venafi pour 1,6 milliard de dollars en 2023, qui avait doublé sa capitalisation boursière. Aujourd’hui, sa valorisation avoisine celle du vétéran israélien Check Point.

Les marchés ont réagi immédiatement aux rumeurs : l’action de CyberArk a bondi de 13,47 %, tandis que celle de Palo Alto a reculé de 5,21 %, une tendance habituelle lors de l’annonce de projets d’acquisition. Mais comme le soulignent les spécialistes, ces opérations finissent souvent par doper la valeur à long terme.

Parallèlement, l’éventuel rachat de SentinelOne, autre société fondée par des Israéliens et spécialisée dans la sécurité des terminaux, ne semble pas abandonné. Palo Alto pourrait même envisager d’acquérir les deux entreprises, tant leurs activités sont complémentaires.

Avec une capitalisation actuelle de 130 milliards de dollars, Palo Alto Networks pourrait dépasser les 200 milliards dès l’an prochain, à condition que les autorités américaines valident ces opérations ambitieuses.