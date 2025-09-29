Pour la 14e fois consécutive, la Banque d’Israël maintient son taux directeur à 4,5 %

La Banque d’Israël a annoncé lundi qu’elle laissait inchangé son taux directeur à 4,5 %, pour la 14e fois consécutive. La décision, prise par le comité monétaire dirigé par le gouverneur Amir Yaron, prolonge une période de 21 mois sans variation. Le dernier ajustement remonte à janvier 2024, lorsqu’une baisse de 0,25 % avait été décidée.

Cette stabilité était largement anticipée par les économistes, qui s’attendaient à ce que la banque centrale poursuive sa politique prudente malgré des signes favorables d’assouplissement. En effet, l’indice des prix à la consommation publié en août a enregistré une hausse mensuelle de 0,7 %, mais l’inflation annuelle est retombée à 2,9 %, soit pour la première fois depuis longtemps à l’intérieur de la fourchette cible gouvernementale (1-3 %).

Malgré ces données qui auraient pu justifier une baisse, la Banque d’Israël a choisi de ne pas assouplir sa politique, privilégiant la stabilité financière dans un contexte de pressions géopolitiques et d’incertitudes économiques. Cette décision a suscité des réactions dans le secteur industriel. Le président de la Confédération des industriels, Dr Ron Tomer, a appelé à une révision de la stratégie, estimant que le maintien de taux élevés favorise l’appréciation du shekel et fragilise la compétitivité des exportateurs israéliens. Selon lui, la banque centrale doit trouver un équilibre entre la stabilité des prix et le soutien à la croissance et à l’emploi. Il a rappelé que le comité monétaire pouvait être convoqué à tout moment pour ajuster la politique en fonction de l’évolution de la conjoncture locale et internationale.