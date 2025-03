Ryanair fait aujourd'hui son retour en Israël

La compagnie Ryanair effectue aujourd'hui son grand retour en Israël après plusieurs mois d'absence. Cette reprise coïncide avec la réouverture du Terminal 1 de l'aéroport Ben Gourion aux vols internationaux, fermé ces derniers mois. La compagnie irlandaise propose dès à présent des tarifs particulièrement attractifs vers diverses destinations européennes. En avril, les voyageurs pourront bénéficier de vols aller-retour à partir de 49 euros pour Paphos, 64 euros pour Poznań, 76 euros pour Vienne ou encore 84 euros pour Athènes. D'autres destinations comme Berlin, Milan, Cracovie, Venise et Rome figurent également au programme.

"Les prix baisseront davantage après Pâques et Yom Haatsmaout, avec des billets disponibles dès 32 euros pour Paphos et Athènes en mai", précise un responsable de la compagnie. Ryanair avait brièvement repris ses opérations durant le conflit mais s'était retirée suite à la fermeture du Terminal 1, refusant de payer les taxes plus élevées du Terminal 3. L'impact de ce retour se fait déjà sentir : environ 62 400 passagers transiteront aujourd'hui par Ben Gourion sur 392 vols internationaux. En avril, près de 1 400 vols internationaux partiront du Terminal 1, représentant un quart du trafic total.

La journée la plus chargée de la période pascale est prévue le 10 avril, avec 80 000 passagers attendus. Un chiffre important mais qui reste inférieur aux records d'avant-guerre et de 2023, où le seuil des 100 000 voyageurs quotidiens était régulièrement dépassé.