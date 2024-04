S&P maintient la note de crédit d'Israël, mais les inquiétudes liées à l'économie de guerre persistent

Malgré un rapport critique imminent de l'agence de notation internationale Standard & Poor's soulignant les risques économiques pour Israël, une dégradation de la note de crédit du pays est peu probable. Cette perspective positive découle de récentes discussions virtuelles entre des acteurs clés de l'économie israélienne et des représentants de la principale agence de notation mondiale. Bien que des inquiétudes concernant le ralentissement économique actuel et l'escalade des tensions au Moyen-Orient aient été exprimées lors de ces réunions, Standard & Poor's a manifesté sa confiance dans la capacité d'Israël à gérer sa dette, à condition que le déficit budgétaire national reste dans des limites raisonnables.

Standard & Poor's, un acteur majeur dans le domaine de la notation de crédit avec 25 ans d'expérience dans l'évaluation de la situation financière d'Israël, a toujours maintenu une notation positive pour le pays. À l'inverse, Moody's a récemment opté pour une dégradation, tandis que Fitch a adopté une approche plus prudente, révisant ses perspectives pour Israël de stables à négatives. Certains analystes craignent que des dépenses excessives n'obligent le gouvernement israélien à prendre des mesures drastiques dans le budget 2025, ce qui pourrait entraîner des fermetures de bureaux gouvernementaux et des pertes d'emplois dans le secteur public.

Les analystes soulignent également que la structure budgétaire actuelle privilégie le soutien aux secteurs non productifs plutôt que les investissements dans les domaines stimulant la croissance économique. De plus, S&P met en évidence le segment croissant des groupes d'âge plus jeunes n'ayant pas accès à une éducation de base comme une charge potentielle future pour le budget national. Alors que la publication de l'évaluation de S&P sur la santé économique d'Israël approche le 10 mai, le pays se trouve à un carrefour critique. Les signes préliminaires indiquent que l'agence de notation pourrait éviter une dégradation, mais la situation reste dynamique, fortement influencée par les tensions actuelles entre Israël et l'Iran.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour façonner la position économique d'Israël à l'échelle mondiale. Néanmoins, S&P devrait émettre des notes de mise en garde, identifiant les domaines de préoccupation et les vulnérabilités potentielles.