S&P relève la perspective de la note de crédit d’Israël après la fin de la guerre à Gaza

L’agence de notation internationale S&P Global Ratings a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi qu’elle relevait la perspective de la note de crédit d’Israël de “négative” à “stable”, à la suite de la signature du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Selon S&P, l’accord met fin à une période d’incertitude et ouvre la voie à une réduction du risque d’escalade régionale, facteur qui pesait lourdement sur la stabilité économique du pays. “La trêve crée un espace politique et sécuritaire susceptible d’alléger les pressions sur l’économie israélienne, le marché du travail et le déficit budgétaire”, souligne le rapport.

L’agence estime qu’une stabilisation durable de la situation sécuritaire pourrait soutenir une reprise progressive de l’activité, après plusieurs mois d’instabilité et de ralentissement. Elle avertit toutefois que toute nouvelle détérioration sécuritaire pourrait entraîner une révision négative de la note.

S&P devient ainsi la première des grandes agences internationales à modifier la perspective économique d’Israël depuis le début du conflit avec le Hamas en octobre 2023.

Au ministère israélien des Finances, cette décision est accueillie comme un signal positif, alimentant l’espoir d’une future amélioration de la note souveraine si la stabilité se confirme. Pour les analystes, cette révision traduit la confiance prudente des marchés internationaux dans la capacité d’Israël à se redresser économiquement après deux années de guerre et de tensions politiques internes.