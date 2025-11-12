Strauss augmente le prix de ses glaces à partir du 1er décembre

Le groupe Strauss Ice Cream, désormais propriété de la nouvelle entité The Magnum Ice Cream Company, a annoncé une hausse moyenne de 4,8 % du prix de ses glaces, avec des augmentations pouvant atteindre 9 % pour certaines marques phares. La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur le 1er décembre, ont précisé les détaillants informés ce mercredi.

Parmi les produits concernés figurent les glaces les plus populaires du groupe, notamment Krembo, Magnum, Cornetto et Kremissimo. En revanche, les gammes Eskimo, Solero et Twister resteront au même prix. La société justifie cette hausse par « une augmentation significative et continue des coûts de production et de logistique », en particulier ceux des matières premières, de l’énergie et du transport.

Cette décision intervient dans un contexte de réorganisation du groupe : Strauss Ice Cream Israël s’est récemment séparé de Unilever Israël, à la suite d’une restructuration du conglomérat anglo-néerlandais. Doron Zilberstein a été nommé directeur général de Strauss Ice Cream, désormais intégrée à The Magnum Ice Cream Company, dans laquelle Unilever conserve une participation minoritaire.

Cette hausse des prix s’ajoute à une série d’augmentations observées ces derniers mois dans l’industrie agroalimentaire israélienne, déjà marquée par la pression inflationniste et la flambée des coûts de distribution.