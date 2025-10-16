Un professeur affilié à l’Université de Tel-Aviv remporte le Prix Nobel d’économie 2025

Le Professeur Joel Mokyr, éminent économiste israélo-américain et professeur affilié à l’École d’économie Eitan Berglas de l’Université de Tel-Aviv, a reçu le Prix Nobel d’économie 2025 pour avoir « identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique », a rapporté l'Université dans un communiqué.

Né à Leyde, aux Pays-Bas, en 1946, dans une famille de survivants de la Shoah, Joel Mokyr a grandi à Haïfa avant d’obtenir son BA en économie et histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem. Il poursuit ensuite un master et un doctorat à Yale, avant de rejoindre l’Université Northwestern, où il enseigne toujours.

Spécialiste reconnu de l’histoire économique, le Prof. Mokyr s’est attaché à comprendre les ressorts intellectuels et culturels de la révolution industrielle. Auteur d’ouvrages majeurs comme Le levier des richesses, Les dons d’Athéna et Une culture de croissance, il démontre que le développement économique naît avant tout d’une culture du savoir, de la curiosité scientifique et de la liberté de pensée.

« En ce jour historique, nous sommes fiers de féliciter notre ami, le Prof. Joel Mokyr », a déclaré le Prof. Amal Jamal, doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Tel-Aviv, soulignant que cette distinction « honore toute la recherche israélienne ». Le Prof. Nittai Katz Bergman, directeur de l’École d’économie, a salué « un chercheur de renommée mondiale dont le travail a profondément marqué la théorie de la croissance ».

Les autres lauréats du prix sont Philippe Aghion (Collège de France, INSEAD) et Pierre Howitt (Université Brown).