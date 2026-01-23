Une proposition de loi à la Knesset vise à réduire la TVA de 18% à 8% sur les produits alimentaires de base

Le député David Bitan porte une proposition de loi visant à réduire la TVA sur les produits alimentaires de base de 18% à 8%. Cette mesure concernerait des denrées essentielles telles que le pain, le lait, les œufs, le sucre, l'huile et d'autres produits de première nécessité. Plus de 60 députés, issus aussi bien de la coalition que de l'opposition, ont déjà signé la proposition.

Le texte sera soumis pour la première fois au comité ministériel ce dimanche. Toutefois, le ministère des Finances s'oppose fermement à cette initiative, arguant qu'elle affecterait les recettes de l'État et créerait des pressions budgétaires supplémentaires.

Si elle est adoptée, cette mesure constituerait une avancée significative pour réduire le coût de la vie du grand public, particulièrement sur les produits alimentaires essentiels. La proposition suscite déjà un débat animé à la Knesset, opposant les besoins de la population aux préoccupations budgétaires du ministère des Finances.

Cette initiative intervient dans un contexte où de nombreux Israéliens peinent à faire face à la hausse du coût de la vie, notamment sur les produits de consommation courante. Le large soutien transpartisan dont bénéficie la proposition témoigne de la sensibilité politique du sujet et de la pression croissante pour apporter un soulagement économique aux ménages.