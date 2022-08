El Al estime que le corridor entre l'Arabie saoudite et Oman sera approuvé d'ici quelques jours

Le transporteur israélien a besoin de survoler Oman pour faire gagner du temps à ses vols vers l'Asie

La compagnie aérienne El Al doit recevoir l'autorisation de survoler Oman d'ici "quelques jours", a déclaré jeudi la directrice générale du transporteur israélien Dina Ben-Tal.

La responsable, qui s'adressait à des journalistes après la publication des résultats du deuxième trimestre, a rappelé que la compagnie aérienne avait déjà reçu l'autorisation de survoler l'Arabie Saoudite, mais qu'elle avait également besoin de survoler Oman pour contourner l'Iran et faire gagner du temps à ses vols vers l'Asie.

Le mois dernier, Riyad a annoncé l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs aériens. El Al et son rival israélien Arkia, plus petit, ont ensuite déclaré qu'ils avaient demandé l'autorisation de survoler à la fois l'Arabie saoudite et Oman.

L'ouverture de l'espace aérien saoudien aux vols à destination et en provenance d'Israël a été l'un des points forts de la tournée du président américain Joe Biden le mois dernier dans ces pays qui n'ont pas de liens officiels.

"Il ne s'agit pas seulement de l'Arabie saoudite. Nous avons besoin que l'itinéraire complet soit approuvé", a déclaré Ben-Tal.

Une fois approuvée, cette route réduirait d'environ deux heures et demie les vols vers l'Inde et la Thaïlande et permettrait de réaliser des économies de carburant. Les lignes actuelles vers ces destinations populaires contournent l'espace aérien saoudien en volant vers le sud au-dessus de la mer Rouge, près du Yémen.

"Nous prévoyons de réorganiser notre réseau autour de cette nouvelle voir (plus courte)", a déclaré M. Ben-Tal, ajoutant qu'El Al envisageait également de nouveaux vols sans escale vers des destinations telles que l'Australie.

El Al a affiché une forte amélioration de ses résultats au deuxième trimestre après avoir été durement touchée par la pandémie de coronavirus, période pendant laquelle Israël a fermé ses frontières aux étrangers.

La compagnie a ainsi déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 100 millions de dollars en avril-juin, contre une perte de 81 millions de dollars un an plus tôt. Si l'on exclut une importante plus-value exceptionnelle provenant de la vente de son club de fidélisation, El Al a enregistré une perte nette de 15 millions de dollars en raison de la hausse des coûts du carburant.

Le chiffre d'affaires a atteint 516 millions de dollars, contre 223 millions de dollars un an plus tôt, même si cela reste inférieur aux 584 millions de dollars atteints au deuxième trimestre de 2019, avant le début de la crise du COVID-19.