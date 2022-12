Cryptomonnaies : Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas

SBF pourrait passer le reste de sa vie en prison s'il est condamné pour fraude aux USA

Sam Bankman-Fried, la star déchue des cryptomonnaies et ancien patron de la platforme FTX, a été arrêté aux Bahamas lundi à la demande des autorités américaines, a annoncé Damian Williams, un procureur de New York. "Nous aurons plus d'informations à donner sur la mise en examen" mardi matin, a-t-il indiqué dans un tweet, sans plus de précisions sur la nature des charges. "SBF" enchaînait les apparitions médiatiques depuis un mois, malgré le risque de procès pour fraude après la spectaculaire implosion de la société, valorisée 32 milliards de dollars en début d'année.

Les Etats-Unis ont "porté plainte" contre le trentenaire, qui réside aux Bahamas, et "vont probablement demander son extradition", a expliqué le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, dans un communiqué relayé sur Twitter. "SBF" va comparaître mardi dans une cour de la capitale, Nassau.

Stefani Reynolds / AFP Logo de la crypto-monnaie FTX, reflété dans une image de l'ancien directeur général Samuel Bankman-Fried, à Washington, DC, le 13 novembre 2022

Les deux pays "ont intérêt à ce que les individus associés à FTX, qui ont peut-être trahi la confiance du public et enfreint la loi, rendent des comptes", a indiqué Philip Davis, le Premier ministre de l'archipel situé au nord-est de Cuba. Les Bahamas vont mener leur propre "enquête criminelle sur l'effondrement de FTX", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Aux États-Unis, "s'il est condamné pour fraude, il pourrait passer le reste de sa vie en prison, étant donné le montant", estime Jacob Frenkel, du cabinet Dickinson Wright. "Il n'y aurait pas d'acte accusation si les procureurs n'étaient pas absolument convaincus qu'ils vont obtenir une condamnation", a ajouté ce spécialiste des enquêtes fédérales, qui a travaillé pour le gendarme boursier américain (SEC).