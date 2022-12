Crypto: extradé, l'ex-patron de FTX , Sam Bankman-Fried est à New York

Sam Bankman-Fried a fait part de son "désir de s'assurer que les clients concernés récupèrent leur argent"

Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried est arrivé mercredi soir à New York, où il doit comparaître devant une juge dans les prochaines heures, selon plusieurs médias américains. "Il sera présenté à un juge dès que possible", a annoncé le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, dans une vidéo postée sur Twitter.

Mercredi matin, Sam Bankman-Fried avait donné son accord pour être extradé vers les États-Unis lors d'une audience à Nassau, la capitale des Bahamas. A l'audience, il a fait part de son "désir de s'assurer que les clients concernés récupèrent leur argent", indique le Wall Street Journal.

Le procureur fédéral de Manhattan a, par ailleurs, révélé mercredi que deux personnages clés du dossier avaient été inculpés. Ces derniers ont plaidé coupable et collaborent avec le gouvernement, ce qui signifie qu'ils pourraient incriminer Sam Bankman-Fried.

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, annonce l'inculpation de Samuel Bankman-Fried le 13 décembre 2022 à New York

Il s'agit de Caroline Ellison, ancienne patronne de la société Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, inculpés "en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l'effondrement de FTX", a déclaré Damian Williams, sans donner plus de précision.

Sollicité quant aux chefs d'inculpation retenus, le bureau du procureur fédéral de Manhattan n'a pas donné suite. Selon le Wall Street Journal, tous deux ont été inculpés de fraude, tandis que seule Caroline Ellison a été mise en cause pour association de malfaiteurs. Le total des fonds détournés de comptes de clients de FTX est évalué à 8 milliards de dollars (7,5 milliards d’euros).