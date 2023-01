Sam Bankman-Fried plaide non coupable aux accusations de fraude aux crypto-monnaies

Sam Bankman-Fried, libéré contre une caution de 250 millions de dollars (235,5 millions d’euros), risque jusqu'à 115 ans de prison

Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur de la plateforme de crypto-monnaies FTX en faillite, a plaidé non coupable aux accusations de fraude aux crypto-monnaies mardi, donnant le coup d'envoi d'une bataille juridique à fort enjeu alors qu'il risque jusqu'à 115 ans de prison. SBF, qui a été libéré contre une caution de 250 millions de dollars (235,5 millions d’euros), a été mis en accusation devant un tribunal fédéral de New York mardi. Le juge a fixé la date du procès au 2 octobre 2023.

SBF se retrouve ainsi opposé à deux anciens partenaires commerciaux, Gary Wang, cofondateur de FTX et Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, également fondé par SBF. Ils ont en effet tous deux plaidé coupables d'accusations de fraude et coopèrent avec les procureurs.

Basé aux Bahamas, FTX avait acquis la renommée d'être l'un des acteurs les plus stables et les plus fiables dans le domaine des cryptomonnaies. FTX a fait faillite en novembre dernier et depuis, plus d'un million de créanciers tentent de récupérer leur argent qui pourrait avoir définitivement disparu.

Le 8 novembre, Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, avait annoncé vouloir acquérir FTX, qui subissait une crise de liquidité, provoquant l’effondrement du jeton FTX FTT. Binance s'était retiré dès le lendemain. SBF a alors perdu son statut de milliardaire, sa fortune ayant dégringolé de 94 % en l’espace de seulement une journée.