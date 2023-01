"Je n'ai pas volé d'argent", déclare Sam Bankman-Fried

SBF a assuré que l'aile américaine de FTX est solvable et que son unité internationale dispose de plusieurs milliards de dollars d'actifs

Sam Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait pas volé d'argent et a imputé l'effondrement de sa compagnie FTX, désormais en faillite, à un vaste krach sur les marchés des crypto-monnaies, dans un billet de blog très inhabituel jeudi, un mois après son arrestation pour fraude aux États-Unis. En décembre, les procureurs fédéraux de Manhattan avaient estimé que SBF avait volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes de son fonds spéculatif, Alameda Research, acheter des biens immobiliers de luxe, et faire des dons à des hommes politiques américains pour leurs campagnes.

Mario Duncanson/AFP Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried escorté par des agents de la police royale des Bahamas à Nassau, aux Bahamas, le 13 décembre 2022

SBF avait plaidé non coupable. Cette publication constitue un avant-goût des arguments de défense qu’il pourrait présenter à son procès qui débutera le 2 octobre. "Je n'ai pas volé de fonds, et je n'ai certainement pas caché des milliards", écrit Sam Bankman-Fried. L’un de ses porte-parole s'est refusé à tout commentaire, tout comme le bureau du procureur américain à Manhattan.

Dans son message, SBF n'a pas abordé les nombreuses autres accusations portées contre lui, mais a tout de même écrit qu’il avait "beaucoup plus à dire". "Comme Alameda est devenu illiquide, FTX International l'est devenu aussi, car Alameda avait une position de marge ouverte sur FTX", a-t-il précisé. Le mois dernier, deux de ses plus proches collaborateurs ont plaidé coupable d'avoir escroqué les clients de la plateforme, et ont accepté de coopérer avec les enquêteurs.

Stefani Reynolds / AFP Logo de la crypto-monnaie FTX, reflété dans une image de l'ancien directeur général Samuel Bankman-Fried, à Washington, DC, le 13 novembre 2022

Dans le blog, SBF a également assuré que l'aile américaine de FTX est "entièrement solvable" et que son unité internationale dispose de plusieurs milliards de dollars d'actifs. "Si elle devait redémarrer, je pense qu'il y a une réelle chance que les clients puissent être substantiellement remboursés", a-t-il écrit.

FTX a déclaré faillite le 11 novembre, le jour même de la démission de SBF de la direction générale. Il a été libéré en décembre contre une caution de 250 millions de dollars et assigné à résidence dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie.