Panique dans l'industrie de la high-tech après la chute de la Silicon Valley Bank

Les investisseurs, les directeurs financiers et les dirigeants d'entreprises de haute technologie en Israël signalent des difficultés rencontrées pour retirer les fonds de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB), après que celle-ci a communiqué sur des milliards de dollars de pertes. Les problèmes de la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement du capital-risque en Californie, ont eu un effet de contagion sur les quatre premières banques américaines dès jeudi, avec quelque 52 milliards de dollars de perte.

En cause, l'annonce mercredi, par SVB Financial Group, maison mère de la Silicon Valley Bank (SVB), d'une augmentation de capital importante de 2,25 milliards de dollars. Le groupe a également vendu dans la précipitation un portefeuille de 21 milliards de dollars de titres financiers, ce qui lui a valu une perte estimée à 1,8 milliard de dollars.

La banque souffre principalement d'une forte baisse du volume des dépôts des start-up, qui ont pour leur part des difficultés à se financer auprès des fonds de capital-risque. Ceci, dans le contexte des hausses continues des taux d'intérêt de la Fed au cours de la dernière année, afin de lutter contre l'inflation.

Avec la révélation de difficultés de SVB, le directeur général du groupe financier aurait exhorté ses clients "à ne pas retirer leurs dépôts de la banque et à ne pas semer la peur ou la panique", selon des sources citées jeudi par le Wall Street Journal. Un investisseur israélien, sous couvert d'anonymat, a lui conseillé dans une interview au magazine économique Globes de retirer l'argent de la Silicon Valley Bank, considérée par ailleurs comme la banque de dépôt et de prêt la plus populaire pour les start-ups et les entreprises privées de haute technologie - y compris en Israël.

Adam Shuldman/Flash90

"La banque a créé de l'incertitude et les entreprises cherchent une solution, dit un investisseur high-tech. C'est vrai que ses pertes sont importantes, mais elles ne l'ont pas mise en risque existentiel. Ce qui la met en danger existentiel, c'est la réponse des entreprises à l'événement", a-t-il affirmé. "Parfois, lorsque tant d'argent est retiré - le risque en réponse dépasse le risque initial. Ils n'ont pas communiqué correctement leur risque financier. Vous ne pouvez pas émettre une déclaration sur les pertes énormes et avoir l'espoir que tout ira bien - vous devez préparer l'industrie", a-t-il ajouté.

Bryan R. Smith (AFP/Archives)

Répartir les risques

C'est en tout cas l'heure d'or des banques israéliennes, qui souffraient jusqu'à récemment de l'abandon des fonds à l'étranger en raison de la volonté des entreprises de se couvrir contre les risques dus à la réforme juridique. Les alternatives discutées parmi les investisseurs et entrepreneurs high-tech sont des institutions telles que Poalim Hi-Tech, Leumi Tech et "Valley Bank", la banque américaine détenue par Bank Leumi, ainsi que des banques étrangères telles que J. fois. Morgan Chase et Citi. "Nous recommandons de répartir les risques entre une banque américaine et une banque israélienne", a déclaré un autre investisseur à Globes.