Un cheikh émirati envisage de racheter la Silicon Valley Bank

La société d'investissement Royal Group étudie la possibilité d'un rachat de la banque qui a fait faillite vendredi par l'intermédiaire d'une de ses filiales

Royal Group, une société d'investissement contrôlée par un membre influent de la famille royale d'Abu Dhabi, envisage de racheter la Silicon Valley Bank après sa faillite la semaine dernière et ainsi la sauver, ont rapporté lundi des médias israéliens citant des sources au fait du dossier. Le conglomérat, présidé par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyane, étudie la possibilité d'un rachat par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé des discussions.

Aucune décision définitive n'a été prise et il est possible qu'aucune offre ne soit déposée. Les représentants du Royal Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une éventuelle prise de contrôle par la société du cheikh Tahnoon souligne le poids financier croissant d'Abou Dhabi dans les transactions mondiales et ravive les souvenirs de 2008, lorsque les monarchies les plus riches du Golfe sont intervenues pour prendre des participations dans des prêteurs occidentaux tels que Citigroup Inc.

AP Photo/Jeff Chiu Un camion de la Brinks est garé devant la Silicon Valley Bank à Santa Clara, Californie, États-Unis.

Ces dernières années, le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyane, frère du président des Émirats arabes unis Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, occupe le poste de conseiller à la sécurité nationale. Il est devenu la personnalité économique la plus puissante de la famille royale d'Abou Dhabi. Outre son rôle de président du Royal Group, il supervise également le fonds d'investissement ADQ et le prêteur First Abu Dhabi Bank PJSC. La semaine dernière, il a été nommé président du fonds de 790 milliards de dollars de l'émirat, Abu Dhabi Investment Authority.