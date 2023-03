En Israël, on veut penser que l'effondrement de la Silicon Valley Bank n'aura pas un impact important sur les entreprises de la high-tech

Le gouvernement américain a annoncé dimanche qu'il restituerait l'intégralité de l'argent déposé à la Silicon Valley Bank. Les entreprises israéliennes qui, selon les estimations, détenaient des milliards de dollars dans cette banque sont soulagées, mais des spécialistes estiment que le danger n’est pas totalement écarté alors que les marchés mondiaux continuent de chuter fortement.

En Israël, on veut penser que l'effondrement de la Silicon Valley Bank n'aura pas un impact important sur les entreprises de la high-tech. Elles recevront en effet bientôt l'argent des dépôts et la crainte de manque de liquidités, notamment pour payer les salaires, est pour l’instant écartée. Mais de nombreuses entreprises se sont appuyées sur la ligne de crédit que la banque leur a accordée et vont maintenant devoir trouver de nouvelles sources de financement.

AP Photo/Peter Morgan Une succursale de la Silicon Valley Bank à Wellesley, Massachusetts, États-Unis

Par ailleurs, les entreprises israéliennes doivent faire face à de nouveaux défis comme le phishing. "Il s’agit d’obtenir la liste des clients d'une certaine entreprise, leur écrire au nom de cette entreprise qui a changé de compte bancaire et leur demander de déposer les paiements sur le nouveau compte", explique à N12 l’expert en cybersécurité Ronen Lago. "Avec les nombreux changements de banque des entreprises, cette arnaque pourrait réussir plus souvent", poursuit-il.

NOAH BERGER / AFP Siège de la Silicon Valley Bank à Santa Clara, en Californie, États-Unis

"Il y a toutes sortes de moyens de se défendre et de minimiser le risque", explique à N12 l'avocat Kobi Ben Shetrit. "Les entreprises qui détenaient un compte bancaire à la Silicon Valley Bank et qui le remplacent désormais par un autre compte doivent s'assurer que la personne qui leur transfère de l'argent dispose de ses coordonnées bancaires actuelles et les vérifier auprès d'elle via plusieurs canaux", conseille-t-il. "De la même manière, les entreprises qui reçoivent des notifications de changement de compte de leurs fournisseurs doivent s’assurer qu’il ne s’agit pas d'hameçonnage."