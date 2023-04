Tel-Aviv et Jérusalem parmi les villes les plus prisées par les millionnaires

Tel Aviv se classe 30e et Jérusalem 53e

Les villes israéliennes de Tel Aviv et Jérusalem ont toutes les deux été classées parmi les villes les plus prisées par les millionnaires dans le rapport 2023 de Henley & Partners sur les villes les plus riches du monde (World Wealthiest Cities Report 2023).

Auparavant, Henley & Partners ne classait que les vingt villes les plus riches, mais cette année, Tel-Aviv fait son entrée à la 30e place, tandis que Jérusalem se classe 53e, rapporte le journal financier israélien Globes.

Tel Aviv se positionne entre la ville canadienne de Vancouver (29e) et la capitale russe Moscou (31e). La ville blanche compte 35 600 résidents dont la fortune est supérieure à 1 million de dollars, 90 disposant de plus de 100 millions de dollars et 11 milliardaires. La richesse à Tel Aviv a fait un bond de 51 % au cours de la dernière décennie.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Vue sur le Mur des Lamentations et le Dôme du rocher dans la vieille ville de Jérusalem, Israël

La capitale de l’État hébreu Jérusalem, se classe quant à elle entre la capitale polonaise Varsovie (52e) et la cité californienne de San Diego aux États-Unis (54e). Elle compte 15 100 millionnaires, 48 résidents qui possèdent plus de 100 millions et cinq milliardaires. La richesse de la capitale a augmenté de 37 % au cours des dix dernières années.

New York, Tokyo, San Francisco, Londres, Singapour, Los Angeles, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Sydney et Chicago occupent le haut du classement.