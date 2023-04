La fortune des milliardaires russes augmente de 152 milliards de dollars

La Russie compte officiellement 110 milliardaires, soit 22 de plus que l'an dernier, selon la version russe du magazine Forbes

Les grandes fortunes russes ont vu leur fortune croître de 152 milliards de dollars l'an dernier à la faveur de la hausse des prix des ressources naturelles, se remettant des pertes enregistrées après le début de la guerre en Ukraine, indique l'édition russe de Forbes.

La Russie compte officiellement 110 milliardaires, soit 22 de plus que l'an dernier, fait savoir Forbes Russie, qui estime leur fortune totale 505 milliards contre 353 milliards de dollars un an plus tôt.

Une fortune globale à 505 milliards de dollars

La liste des milliardaires russes aurait été plus longue si cinq milliardaires n'avaient pas renoncé à leur citoyenneté russe. "Les résultats de l'estimation de l'année dernière ont également été influencés par des prédictions apocalyptiques sur l'économie russe", souligne Forbes, qui ajoute que la fortune totale des milliardaires russes s'élevait à 606 milliards de dollars en 2021, avant le début de la guerre en Ukraine.

En 2022, la richesse cumulée des milliardaires russes est passée de 353 à 505 milliards de dollars. Cette augmentation spectaculaire est attribuée à un transfert important de fonds par les oligarques de comptes étrangers vers la Russie, en réaction à la crainte d'une confiscation des actifs en Occident, à la suite des sanctions imposées à la Russie et à ses oligarques dans le sillage de la guerre en Ukraine. En 2021, la fortune des milliardaires russes était estimée à environ 606 milliards de dollars, mais une grande partie de cette fortune a été perdue en raison de l'effondrement du rouble russe.

C'est Andrey Melnichenko, 51 ans, fondateur d'EuroChem Group et de SUEK, qui est la personne la plus riche de Russie, avec une fortune estimée à 25,2 milliards de dollars. Il a bâti sa fortune principalement grâce au charbon, aux engrais et à l'énergie.