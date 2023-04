Effondrement de la banque américaine First Republic à Wall Street

L’établissement bancaire californien, valorisé 20 milliards de dollars au début de 2023 ne valait plus que 654 millions à la fermeture des marchés vendredi

Le vent de panique qui gagne le secteur bancaire continue sa course sur les marchés financiers. First Republic, prochaine sur la liste ? La clôture des marchés vendredi à Wall Street semble donner un répit temporaire à la banque, après des rumeurs sur un éventuel plan de sauvetage qui se sont multipliées ces dernières semaines.

Le Wall Street Journal affirme dans son édition du week-end que la FDIC, l’agence américaine chargée de garantir les dépôts bancaires pourrait prendre les rênes de la banque ce week-end-même. JPMorgan Chase et PNC Financial Services auraient déjà fait part de leur intérêt, selon le très informé quotidien de Wall Street.

STAN HONDA / AFP Une édition du Wall Street Journal est mise en vente à Hudson News, Grand Central Terminal, à New York

Une action qui dégringole

L’action de First Republic a fini en baisse de 43 % à la Bourse de New York vendredi, à 3,51 dollars (3,15 euros), après avoir été suspendue à plusieurs reprises en cours de séance pour une volatilité trop importante. Cela la valorise à 654 millions de dollars, alors qu’elle en valait plus de 20 milliards en début d’année et plus de 40 milliards à son pic en novembre 2021.

Fondée en 1985, First Republic était, à la fin de 2022, la quatorzième plus grosse banque du pays par la taille des actifs. Domiciliée à San Francisco, elle possède un réseau d’agences principalement situées en Californie et dans des zones urbaines de la Côte est, qui servent une clientèle aisée. Après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, son sort est en suspens depuis les défaillances rapprochées de trois banques américaines aux profils similaires au début de mars, c’est-à-dire concentrées sur une clientèle et – ou – une zone géographique particulière.

Les autorités et d’autres établissements financiers étaient peu après venus à sa rescousse pour éviter qu’elle ne connaisse le même sort que Silicon Valley Bank et Signature Bank, à savoir la faillite après des retraits massifs soudains de la part de leurs clients.